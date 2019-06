Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau - Einbruch

Fürstenau (ots)

10 Bälle der Marke DerbyStar, ein Erste-Hilfe-Koffer und diverse alkoholische Getränke, das war die Beute bei einem Einbruch in die Garage am Sportplatz in der Bürgerschützenstraße. Unbekannte hatten sich zwischen Freitagnachmittag und Samstagvormittag gewaltsam Zutritt zu der Garage des Sportplatzes verschafft und die genannten Gegenstände gestohlen. Der Abtransport der Beute dürfte einige Zeit und auch ein größeres Fahrzeug in Anspruch genommen haben. Hinweise zu der Tat bitte an die Polizei in Fürstenau, 05901 95950.

