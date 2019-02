Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreispolizeibehörde Coesfeld/ Landrat stellt neue Kontaktbeamtin muslimische Organisationen vor

Coesfeld (ots)

Die Vertreterinnen und Vertreter der im Kreis Coesfeld aktiven fünf Moscheevereine bzw. islamischen Kulturvereine hatte Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr am Montagnachmittag (25.02.2019) eingeladen. Ulrike Twiehoff, Kriminalhauptkommissarin in der Kriminalprävention der Kreispolizeibehörde Coesfeld, übernimmt die Aufgaben der Kontaktbeamtin muslimische Institutionen und wird daher neben den jeweiligen Bezirksbeamten Ansprechpartnerin bei der Polizei für Anfragen aus Reihen der muslimischen Vereine. Im Vordergrund der Gesprächsrunde stand das gegenseitige Kennenlernen. Anders als in der Amtskirche der christlichen Kirchen sind Moscheen nach dem Vereinsrecht organisiert. Zur Kontaktpflege wurde bereits im Jahr 2004 durch das Innenministerium in allen Kreispolizeibehörden die Funktion der Kontaktbeamtin/ des Kontaktbeamten muslimische Institutionen eingerichtet.

