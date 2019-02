Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreispolizeibehörde Coesfeld/ Terminhinweis zur Pressekonferenz Verkehrsunfallstatistik 2018

Coesfeld (ots)

Medienvertreter, die an der unten genannten Pressekonferenz teilnehmen möchten werden aus organisatorischen Gründen gebeten, sich bei der Pressestelle der Polizei in Coesfeld anzumelden.

Ursprungsmeldung: Kreispolizeibehörde Coesfeld/ Landrat stellt Verkehrsunfallstatistik vor - Medienvertreter herzlich eingeladen

‎Coesfeld Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr stellt die Verkehrsunfallstatistik 2018 vor. Unterstützt wird er dabei vom stellvertretenden Abteilungsleiter Polizei Thomas Funke und Direktionsleiter Verkehr Dietmar Griefnow. Die Pressekonferenz findet am Mittwoch, 27.02.2019 um 10.30 Uhr im Polizeidienstgebäude Coesfeld, Daruper Straße 7 im Raum 317 statt. Medienvertreter, die an der Pressekonferenz teilnhemen möchten, werden gebeten, sich unter pressestelle.coesfeld@polizei.nrw.de oder telefonisch bei der Pressestelle der Polizei in Coesfeld (0 25 41/ 14 -2 90) anzumelden.

