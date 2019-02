Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Gerlever Weg, Hüppelswicker Weg/ Mutmaßlicher Dieb sitzt im Polizeigewahrsam

Bild-Infos

Download

Coesfeld (ots)

Nach einem Diebstahl in der Sporthalle des Coesfelder Pius-Gymnasius ist der mutmaßliche Dieb nicht weit gekommen. Am Hüppelswicker Weg klickten die Handschellen. Der dringend Tatverdächtige, ein polizeibekannter 31-jähriger Coesfelder, sitzt jetzt im Polizeigewahrsam. Am Dienstag (26. Februar) entscheidet der Haftrichter, wie es weitergeht.

Ein Schüler des Coesfelder Pius-Gymnasiums hatte den Mann am Montagmorgen in einer Umkleide der Sporthalle überrascht, als der gerade den Rucksack eines Mitschülers durchsuchte. Der Tatverdächtige lief davon, der Schüler hinterher. Das Schulsekretariat alarmierte die Polizei.

Einem Schüler fehlte Bargeld, einem anderen sein Handy. Der Handybesitzer konnte sein Smartphone orten und gab der Polizei Hinweise. Am Hüppelswicker Weg griffen Polizisten den Tatverdächtigen auf. Das gestohlene Handy hatte der Mann in der Tasche.

In der Nähe wurde außerdem ein Fahrrad mit einer Sporttasche entdeckt. In dieser steckten unter anderem Elefantenfiguren aus Porzellan, eine Leder-Stoff-Tasche und weitere Gegenstände. Es drängt sich die Vermutung auf, dass diese Dinge aus einer Straftat stammen. Die Polizei fragt deshalb: Wer weiß etwas zur Herkunft der auf dem Foto abgebildeten Gegenstände? Hinweise an die Polizei in Coesfeld: 02541/140

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell