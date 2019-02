Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Wiesenstraße

Blauer Mercedes beim Ausparken beschädigt

Coesfeld (ots)

Am Montagvormitag (25. Februar, 11.30 Uhr) hielt eine 75-jährige Coesfelderin auf der Wiesenstraße mit ihrem Auto hinter einem roten Kleintransporter. Dieser fuhr der Coesfelderin beim Rückwärtsausparken in die Beifahrerseite. Anschließend flüchtete der Unfallfahrer vom Unfallort. Die Frau beschreibt den Fahrer des roten Kleintransporters wie folgt: etwa 60 Jahre alt, graue Haare. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden: Tel. 02541/140.

