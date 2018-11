Kevelaer (ots) - Am Mittwoch (28. November 2018) gegen 8.45 Uhr war der Fahrer eines weißen Mercedes Sprinters aus Richtung Innenstadt auf der Rheinstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Bundesstraße 9 bog er nach links in Richtung Weeze ab. Neben ihm bog der Fahrer eines Sattelzuges nach rechts ab. Dabei stieß der Sattelzug mit dem rechten Außenspiegel des Transporters zusammen. Der Sattelzug fuhr ohne anzuhalten auf der B9 in Richtung Geldern weiter.

Hinweise bitte an die Polizei Goch unter Telefon 02823 1080. (ME)

