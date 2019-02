Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Bösensell, Am Dorn

Autobatterien und Diesel gestohlen - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag (23. Februar), 15 Uhr und Montag, 12.30 Uhr, haben unbekannte Täter in Senden-Bösensell auf der Straße Am Dorn die Autobatterien mehrerer Lkw gestohlen, welche auf dem Hof einer Firma standen. Die Täter durchschnitten einen Zaun und gelangten so auf das Gelände. Sie zapften außerdem eine bislang unbestimmte Menge Diesel ab. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden: Tel. 02591-7930.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell