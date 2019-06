Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg - Motorrad gestohlen

Bad Iburg (ots)

Am Samstag wurde zwischen 10 Uhr und 14 Uhr ein graues Motorrad der Marke Yamaha FJR 1300 von dem Parkplatz an den Teichen, Holperdorfer Straße entwendet. Das Krad hat das Kennzeichen WAF-KF 64. Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des hochwertigen Fahrzeugs bitte an die Polizei in Georgsmarienhütte, 05401 879500.

