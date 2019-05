Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen - Geflügelnetz gestohlen - Täter flüchten mit Van

Hasbergen (ots)

An einem Feld in der Osnabrücker Straße machten sich Unbekannte am frühen Freitagmorgen an einem elektrifizierbaren Geflügelnetz zu schaffen. Die Diebe stahlen einige Meter des Zaunes und flüchteten mit einem grauen/silberfarbenen VW Touran. Anwohner wurden gegen 02.40 Uhr auf den Van aufmerksam und versuchten vergeblich das Auto zu stoppen, das in Richtung Natrup-Hagen fuhr. Die Polizei in Georgsmarienhütte bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Diebstahl geben können, sich unter der Rufnummer 05401/879500 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell