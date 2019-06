Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Merzen - Unbekannte dringen in Sporthalle ein

Merzen (ots)

In der Nacht zu Samstag gelangten Unbekannte in die Sporthalle der Grundschule, Am Schulhof. Dort brachen sie Türen auf, durchsuchten Schränke und entleerten einen Feuerlöscher. Hinweise zu diesem Einbruch bitte an die Polizei in Bersenbrück, 05439 9690.

