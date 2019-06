Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen - Erneut zwei VW T 6 in Wehrendorf gestohlen

Bad Essen (ots)

In der Nacht zu Samstag, gegen 03.20 Uhr, wurden vom Gelände einer Tankstelle/ Gebrauchtwagenhandel an der Osnabrücker Straße zwei VW T 6 (Multivan) gestohlen. Es handelt sich um Neufahrzeuge, die nicht zugelassen sind, ein Fahrzeug ist gelb, das andere grau. Die Polizei bittet um Hinwiese zu dem Diebstahl und fragt, ob Zeugen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Kanal/ Alte Landstraße bemerkt haben, die sich in der Nacht zu Samstag dort aufgehalten haben. Die Polizei Bohmte nimmt Hinweise unter 05471 9710 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Anke Hamker

015209399168

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell