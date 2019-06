Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Neuenkirchen bei Bramsche - Schwer verletzter Beifahrer bei Unfall auf der Voltlager Straße

Neuenkirchen b. Bramsche (ots)

Gegen 02.55 Uhr ereignete sich am Sonntag ein Unfall auf der Voltlager Straße. Ein 25-jähriger Mann war mit einem Transporter in Richtung Voltlage unterwegs, angeblich wegen eines Tieres verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und blieb auf einem Acker liegen. Der Fahrer wurde nur leicht verletzt, während sein Beifahrer (20 J.) schwer - nicht lebensgefährlich- verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Fahrer stand unter Alkoholeinfluss (mehr als 1,9 Promille), daher wurde ihm eine Blutprobe entnommen, auch sein Führerschein wurde eingezogen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

