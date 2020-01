Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schwetzingerstadt: Nach rücksichtsloser Fahrweise weitere Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Dienstagvormittag meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen rücksichtslos agierenden Mercedes-Fahrer der im Bereich Windmühlstraße, Möhlstraße und Ludwigshafener Straße aufgefallen war. Der Fahrer soll in der Zeit von 11:15 Uhr bis 11:40 Uhr mit seinem Sportwagen mehrfach andere Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit überholt und dabei geschnitten haben. Die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Oststadt haben die Ermittlungen gegen den möglichen Fahrer aufgenommen und suchen nach weiteren Zeugen. Verkehrsteilnehmer die zum genannten Zeitpunkt ähnliche Beobachtungen gemacht haben oder möglicherweise selbst betroffen waren, werden gebeten, sich unter 0621 1743310 an die Ermittler zu wenden.

