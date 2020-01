Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Vogelstang: Mehrere Scheiben eingeworfen - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Am Mittwochnachmittag im Zeitraum von 14:30 Uhr bis 16:55 Uhr wurden im Freiberger Ring mehrere Fensterscheiben eingeschlagen, wodurch nicht unerheblicher Sachschaden entstand. Unter anderem wurde die Außenscheibe des Schwimmbads, sowie fünf Glasscheiben am Gebäude des Bürgerservice Vogelstang mutwillig beschädigt. Zudem wurde an einem unmittelbar danebenliegenden Anwesen ein Rohr abgerissen. Die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Käfertal haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Personen, die das Geschehen beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0621 718490 an die Ermittler zu wenden.

