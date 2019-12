POL-REK: 191202-3: Versuchter Raub - Brühl

Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

Eine Gruppe von drei bis vier Personen hat versucht Samstagmorgen (30. November) einen 18-Jährigen auszurauben. Die Polizei sucht Zeugen.

Der junge Mann stieg um 05:15 Uhr am Bahnhof Brühl Süd aus der Straßenbahn und ging in Richtung Alte Bonnstraße. Eine Gruppe bestehend aus drei bis vier Personen verfolgte ihn. Der 18-Jährige versuchte mehrmals wegzulaufen aber die Gruppe holte ihn immer wieder ein. Auf der Pingsdorfer Straße hörten schließlich Anwohner Hilfeschreie und Kampfgeräusche. Sie entdeckten den 18-Jährigen auf dem Boden liegend. Die Täter waren bereits geflüchtet. Das Ehepaar kümmerte sich um ihn und verständigten über Notruf 110 die Polizei. Die Ermittler des Kriminalkommissariats in Brühl fragen: Wer hat die Gruppe Männer gegen 05:15 Uhr im Bereich Pingsdorfer Straße gesehen? Wer kann Hinweise zu ihrer Identität geben? Zeugen melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 23 in Brühl unter Telefon 02233 52-0. (bb)

