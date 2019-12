Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191202-1: Schwer verletzt nach Frontalzusammenstoß - Elsdorf

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein 21-Jähriger ist am Freitagnachmittag (29. November) mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten.

Der junge Mann aus Kerpen befuhr gegen 16:45 Uhr die Kreisstraße (K ) 30 in Richtung Heppendorf. Nach eigenen Angaben schaute er kurz auf sein Radio. Dabei geriet er mit dem Wagen auf die Gegenfahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Wagen einer 53-jährigen Bergheimerin. Das Auto des 21-Jährigen kam im Graben zum Stehen. Der Wagen der 53-Jährigen drehte sich aufgrund des Zusammenpralls und kam im Graben der Gegenfahrbahn (Fahrtrichtung Heppendorf) zum Stehen. Die Frau verletzte sich schwer, der junge Mann leicht. Rettungswagen brachten beide in umliegende Krankenhaus. An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (bb)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell