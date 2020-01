Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken nach Unfall im Lärmschutzmauer gekracht

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unter Alkoholeinwirkung prallte ein 26-jähriger Fahrer eines Mercedes Benz AMG am 1. Januar gegen 2.45 Uhr in eine Lärmschutzmauer am Kreisverkehr Schwetzinger/Stralsunder Straße. Dabei wurden der Fahrer sowie zwei Mitfahrer im Alter von 25 Jahren leicht verletzt. Nach eigenen Angaben war der 26-Jährige zu schnell in den Kreisel eingefahren und hatte anschließend die Kontrolle über das hochmotorisierte Auto verloren. Dies hatte zur Folge, dass das Fahrzeug ausbrach und mit hoher Geschwindigkeit in die Lärmschutzmauer krachte. Das Auto wurde dabei teilweise unter der Mauer eingeklemmt, zur Bergung der Insassen und des Fahrzeugs war die Freiwillige Feuerwehr aus Leimen mit zwei Fahrzeugen und zehn Wehrleuten im Einsatz. Bei dem Fahrer wurde bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch bemerkt, ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp unter einem Promille. Die drei Fahrzeuginsassen wurden mit Rettungsfahrzeugen zur Untersuchung in eine Klinik nach Heidelberg gefahren, dort wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Das Auto wurde von der Unfallstelle abgeschleppt.

