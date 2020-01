Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Kellerbrand, 18 Personen mussten evakuiert werden Kolberger Straße, in Rendsburg, kam es Heute (01.01.2020) zu einem Kellerbrand, dabei mussten 18 Personen evakuiert werden.

Rendsburg (ots)

Rendsburg - (Kreis Rendsburg-Eckernförde), 01.01.2020, 03:41 Uhr Kellerbrand mit Menschenleben in Gefahr (FEU 00 Y), 03:53 Uhr FEU 00 R0 In der Kolberger Straße in Rendsburg kam es gegen 03:40 Uhr zu einem Feuer im Kellerbereich eines Wohnblockes. Die Feuerwehr hatte das Feuer im Kellerbereich schnell unter Kontrolle, dadurch das in diesen Wohnblock der Kellerbereich durchgängig ist, zog sich der Rauch durch alle drei Eingänge. Ein Großaufgebot von Polizei und Rettungsdienst war erforderlich, da dort mehrere Personen gemeldet waren, die Feuerwehr Evakuierte 18 Personen, diese wurden vom Rettungsdienst betreut und anschließend in der Mehrzweckhalle Mastbrook untergebracht. Verletzt wurde niemand, somit konnte ein großer Teil des Rettungsdienstes von der Einsatzstelle entlassen werden. Der Wohnblock wurde durch die Stadtwerke vom Strom und Gas getrennt. Die Bewohner kamen teils bei bekannten unter und für die anderen Bewohner wurden Unterkünfte besorgt. Die Kripo nimmt Ermittlungen auf, zur Schadenshöhe sowie Ursache kann derzeit keine Auskunft erteilt werden. Die Feuerwehr Rendsburg war mit rund 35 Einsatzkräften am Einsatzort, zusätzlich waren die Betreuungsgruppe des DRK Rendsburg und der JuH Rendsburg am Einsatzort.

