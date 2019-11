Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Zimmerbrand in Hohenwestedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) - Schnelles Eingreifen der Feuerwehr verhindert Schlimmeres-

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Rendsburg (ots)

Am heutigen Abend, gegen 18:oo Uhr, kam es zu einem Zimmerbrand in Hohenwestedt, Falkenburger Weg. Aus bis jetzt ungeklärter Ursache kam es zu einem Feuer in einem Wohnzimmer, welches sich bei Eintreffen der Feuerwehr schon auf die Küche ausgebreitet hatte. Durch das zügige Eingreifen der Feuerwehr Hohenwestedt, wurde das Feuer unter schwerem Atemschutz schnell gelöscht. Bei Brandbeginn hielten sich 2 Personen und 2 Hunde im Haus auf, die sich jedoch selbst in Sicherheit bringen konnten. Eine der Personen, wurde mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert. Insgesamt waren 25 Feuerwehrleute, Rettungswagen und Polizei im Einsatz. Die Polizei hat die Einsatzstelle beschlagnahmt. Über die Schadenshöhe kann zum jetzigen Zeitpunkt keine Angabe gemacht werden.

Rückfragen bitte an:



Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

Ingo Hüttmann

Telefon: 0172/ 4193548

E-Mail: huettmann@kfv-rdeck.de

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde, übermittelt durch news aktuell