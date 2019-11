Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Feuer im Schuppen schlägt auf Maschinenhalle über - Feuerwehr verhindert schlimmeres

Rendsburg (ots)

Krogaspe - Amt Nortorfer Land (Kreis Rendsburg-Eckernförde), 13.11.2019 , 22:10 Feuer Standard (FEU) - 22:18 Uhr Erhöhung auf Feuer 2 Löschzüge (FEU 2)

In der Nacht vom 13.11.2019 auf den 14.11.2019 kam es in Krogaspe zu einem Schuppenbrand auf dem Amalienhof, keine Personen verletzt oder gefährdet.

Gestern (13.11.2019) am späten Abend gegen 22 Uhr bemerkten die Anwohner des Amalienhofes in Krogaspe Feuerschein und lautes Knallen auf dem Hof. Sie wählten den Notruf und kurze Zeit später 22:10 Uhr ging der Alarm auch raus. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehr aus Krogaspe stand ein Schuppen schon im Vollbrand, und es bahnte sich eine Brandausbreitung auf die angrenzende Maschinenhalle an. Dank schnellem Handeln, durch eine schnelle Alarmerhöhung und eingreifen mehrerer Trupps unter Atemschutz, konnte eine größere Brandausbreitung auf die Maschinenhalle verhindert werden und somit war das Feuer schnell unter Kontrolle. Es befanden sich glücklicherweise keine Gefahrstoffe in der Halle, 3 Gasflaschen konnten schon vor dem Eintreffen der Feuerwehr von den Bewohnern ins Freie gebracht werden. Nachdem eine aufwendige Wasserversorgung, ungefähr auf einer Länge von 1km, hergestellt wurde und somit dann ausreichend Wasser an der Einsatzstelle zur Verfügung stand, wurden die Trümmerreste des Schuppens abgelöscht. Die schwierige Wasserversorgung und die große Anzahl an benötigten Atemschutzgeräteträgern erforderten die Alarmerhöhung auf Feuer 2, da dieses nicht von einer Wehr zu bewältigen war. Über die Ursache des Feuers kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angabe gemacht werden. Neben den Feuerwehren Krogapse, Timmaspe, Loop, Schülp b. Nortorf und Nortorf, waren ebenfalls die Technische Einsatzleitung des Kreises Rendsburg-Eckernförde vor Ort, ein Rettungswagen zur Eigensicherung und div. Einsatzkräfte der Polizei im Einsatz.

Zudem möchte die Feuerwehr darauf hinweisen ,dass es in dem Bereich Prehnsfelder Straße zwischen dem Heinrichshof und dem Amalienhof, bei den aktuellen Witterungsverhältnissen, heute Nacht und in den frühen Morgenstunden zu überfrierender Nässe kommen kann, aufgrund ausgetretenem Löschwasser auf der Straße.

