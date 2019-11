Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Neuhofen) Vandalismus an Fahrzeugen

Neuhofen (ots)

In dem Zeitraum von Samstag, 02.11.2019 (20:00 Uhr), bis Sonntag, 03.11.2019 (11:30 Uhr), wurde nach jetzigem Ermittlungsstand der Fahrzeuglack von mehreren in der Karl-Marx-Straße geparkten Fahrzeugen durch bislang unbekannte Täter beschädigt. In der Rosengasse wurde nach bisherigen Erkenntnissen am Morgen des 03.11.2019 (ca. 08:00 - 12:00 Uhr) ebenfalls der Fahrzeuglack an mehreren PKWs zerkratzt. Die Gesamtschadenshöhe beträgt etwa 34.000 Euro. Bezüglich der Sachbeschädigungen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu den Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

