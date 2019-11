Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Schwerer Verkehrsunfall auf der B430 mit 1 Schwerstverletzten und 2 Schwerverletzten - Feuerwehr befreit eine eingeklemmte Person

Rendsburg (ots)

B430 Hohenwestedt Amt Mittelholstein (Kreis Rendsburg-Eckernförde), 04.11.2019 , 09:07 Uhr Technische Hilfeleistung mit Menschenleben in Gefahr (TH Y) erhöht gegen 09:14 Uhr auf Technische Hilfeleistung mit mehreren Verletzten (TH R0)

Heute (04.11.2019) kam es auf der B430 Hohenwestedt Richtung Neumünster zu einem Frontalzusammenstoß zweier PKWs, hierbei wurden 3 Personen schwerverletzt, eine davon befindet sich im Lebensbedrohlichen Zustand.

Heute Morgen kam es gegen kurz nach 09:00 Uhr zu einem Frontalzusammenstoß zweier PKWs auf der B430 Hohenwestedt in Fahrtrichtung Neumünster. Bei dem Aufprall wurden alle Insassen der Fahrzeuge schwerverletzt, der Beifahrer des einen PKWs sogar Lebensbedrohlich. Die beiden Fahrerinnen konnten ihre Fahrzeuge noch selbstständig verlassen und wurden Rettungsdienstlich mit einem Hochgeschwindigkeitstrauma versorgt. Wohingegen der Beifahrer des einen Fahrzeuges bei dem Unfall eingeklemmt wurde. Nach Notärztlicher Sichtung auf Lebensbedrohlich eingestuft und in Absprache mit dem Leitenden Notarzt und der Feuerwehr Hohenwestedt, konnte der Verletzte mittels schwerem Technischen Gerät (Hydraulischer Schere und Spreizer) und unter der Einhaltung einer schnellen Rettung aus seiner Lage befreit werden, berichtet Einsatzleiter St. Kanschat (Stellv. Wehrführer Feuerwehr Hohenwestedt). Alle Verletzten wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gefahren. Die B430 ist noch bis auf unbestimmte Zeit weiterhin, für die Unfallaufnahme durch einen Sachverständigen und die Bergungs- und Aufräumarbeiten der Unfallfahrzeuge voll gesperrt.

Eingesetzte Kräfte: 23 Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Hohenwestedt 1x Leitender Notarzt 1x Organisatorischer Leiter Rettungsdienst 2x Notärzte (Luft- und Bodengebunden) 4x Rettungswagen der RKiSH mind. 2 Streifenwagen der Polizei

