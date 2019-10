Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Brand auf Recyclinghof in Grevenkrug (Kreis Rendsburg-Eckernförde)

Rendsburg (ots)

Um ca.16:00 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Grevenkrug zu einem Feuer auf einem Recyclinghof in Grevenkrug gerufen. Bei Ankuft der Feuerwehr wurde eine starke Rauchentwicklung in einem Haufen mit Kunststoffmaterial festgestellt. Daraufhin wurden alle umliegenden Wehren alarmiert. Zur Zeit sind ca.90 Einsatzkräfte vor Ort. Ein anliegendes Haus musste evakuiert werden. Der Einsatz wird sich noch bis in die späten Abendstunden hinziehen.

Rückfragen bitte an:



Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

Ingo Hüttmann

Telefon: 0172/4193548

E-Mail: huettmann@kfv-rdeck.de

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde, übermittelt durch news aktuell