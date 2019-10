FW-RD: Mobilheim brennt auf Campingplatz in Langwedel (Kreis Rendsburg-Eckernförde) aus

Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

Heute Abend, am 11.10.2019 um ca. 18:45Uhr, ist ein ca. 50 m² großes Mobilheim auf einem Campingplatz am Brahmsee in Langwedel (Kreis Rendsburg-Eckernförde) abgebrannt. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Langwedel und Blocksdorf waren mit ca. 40 Einsatzkräften vor Ort, konnten aber einen Totalschaden der Wohneinrichtung nicht mehr abwenden. Ein Übergreifen auf benachbarte Mobilheime konnte erfolgreich verhindert werden. Menschen und Tiere wurden nicht verletzt. Über die Ursache des Feuers und über die Höhe des Sachschadens kann zum jetzigen Zeitpunkt keine Auskunft gegeben werden.

