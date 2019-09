Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht

Geldern (ots)

Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, hat sich ein unbekannter Fahrzeugführer von der Unfallstelle auf der Vernumer Straße entfernt. Die Besitzerin hatte ihr Fahrzeug, einen blauen Dacia Dokker, am zurückliegenden Donnerstag, 19.09.2019, gegen 10.50 Uhr, in einer Parkbucht vor der Einmündung zur Stauffenbergstraße abgestellt und war um 13.30 Uhr von dort aus wieder losgefahren. Erst an der Wohnanschrift stellte sie die frischen Unfallschäden, Lackschäden an Heck und hinterem Stoßfänger, fest. Die Spurenlage deutet darauf hin, dass ein Zweiradfahrer auf den parkenden Pkw aufgefahren ist. Die Polizei Geldern, Telefon 02831-1250, sucht jetzt Zeugen. (SI)

