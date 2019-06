Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Randalierer vor der Polizeiwache - Streifenwagen beschädigt

Kamen (ots)

Am 16.06.2019 (So.), gegen 03:40 Uhr, randalierte ein 22-jähriger Kamener vor der Polizeiwache in Kamen. Er zog sich sein T-Shirt aus und sprang mehrfach auf einen Streifenwagen, der vor der Polizeiwache geparkt war. Die heraneilenden Beamten wurden mehrfach von dem Mann beleidigt. Nach der Personalienfeststellung wurde der Mann von der Polizeiwache aus entlassen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Es entstand ein Schaden von ca. 1500 EUR am Streifenwagen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell