Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Raub - Reizgas eingesetzt

Bergkamen (ots)

Am 15.06.2019 (Sa.) kam es gegen 18:07 Uhr zu einem Raub auf einen Erdbeerstand in Bergkamen. Eine unbekannte männliche Person sprühte dem Verkäufer im Erdbeerstand Reizgas in die Augen und entnahm die Tageseinnahmen. Anschließend flüchtete die Person in nördliche Richtung. Beschrieben werden kann die Person wie folgt: männlich, vermutlich deutsche Herkunft, akzentfreie Sprache, ca. 20-25J., 180-190 cm, sehr schlanke Erscheinung, blonde, sehr kurze Haare, Dreitagebart. Bekleidet war er mit einem grauen Sweatshirt und einer schwarzen Jogginghose. Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter 02303 921 3220 oder 02303 921 0.

