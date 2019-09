Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Feuer im Mehrfamilienhaus 3 Personen durch Feuerwehr gerettet

Rendsburg (ots)

Die Feuerwehr Rendsburg wurde zu einer Rauchentwicklung alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr war der Treppenraum bereits verraucht. In dem Mehrfamilienhaus sind 9 Personen gemeldet. Sofort machten sich mehrere Trupps unter Atemschutz auf den Weg in das Gebäude. Die Tür zur Brandwohnung (im Erdgeschoß) und die danebenliegende Wohnung wurden vor Eintreffen der Feuerwehr durch einen Zeugen gewaltsam geöffnet. Der Zeuge berichtete von einer Person in der Brandwohnung. Bei betreten der Wohnung wurde ein Feuer im Bereich der Küche lokalisiert und gelöscht. Parallel dazu wurden die restlichen Wohnungen abkontrolliert. Insgesamt wurden 3 Personen (einschließlich dem 57-jährigen Bewohner der Brandwohnung) durch die Feuerwehr über das Treppenhaus gerettet und dem Rettungsdienst übergeben. Alle 3 Personen aus dem Haus (Männlich 17 Jahre, weiblich 12 Jahre und der Verursacher) kamen zur weiteren Untersuchung in die Klinik. Die restlichen 6 Bewohner wurden anfangs nicht angetroffen. Die Kripo hat die Brandwohnung beschlagnahmt und die Ermittlungen aufgenommen.

Alarmzeit: 20:25 Einsatzleiter: Jens Schnittka Eingesetzte Kräfte: Feuerwehr Rendsburg mit 6 Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften Rettungsdienst: 4 Rettungswagen, 1 Notarzteinsatzfahrzeug, Einsatzleitung Rettungsdienst (Organisatorischer Leiter und Leitender Notarzt) Polizei 2 Einsatzfahrzeuge Deutsches Rotes Kreuz Rendsburg Ordnungsamt Stadt Rendsburg

Text und Fotos: Jens Schnittka Stellvertretender Wehrführer Feuerwehr Rendsburg

