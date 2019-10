Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Wäschetrockner brannte im Keller Kieler Chaussee in Gettorf, kam es Heute (13.10.2019) zu einem Kellerbrand.

Rendsburg (ots)

Gettorf - (Kreis Rendsburg-Eckernförde), 13.10.2019, 16:41 Kellerbrand (FEU 00)

In Gettorf kam es heute zu einem Feuer. Es brannte ein Wäschetrockner im Keller. Die Bewohner waren am Kochen und haben den Geruch nicht als Feuer wahrgenommen. Die Nachbarn haben an der Haustür geklingelt und die Anwohner darauf aufmerksam gemacht, dass es aus dem Kellerfenster Qualmte, sofort haben die Bewohner Ihre zwei Katzen genommen und den Feuerwehr Notruf gewählt. Die Feuerwehr Gettorf war mit 35 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen an der Einsatzstelle. Nachdem das Feuer gelöscht war, wurde das Brandgut in freie gebracht. Belüftungsmaßnahmen wurden von der Feuerwehr durchgeführt, sodass die Bewohner anschließend wieder zurück ins Haus konnten. Der Einsatz ging bis ca. 18 Uhr, die Kieler Chaussee war für die Dauer des Einsatzes durch die Polizei teilgesperrt worden. Personen kamen nicht zu schaden.

