POL-MG: Polizeibeamter bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Mönchengladbach (ots) - Heute ist ein Polizeibeamter, der mit einem Polizeikrad auf Streifefahrt war, bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Der 48-jährige Polizist kam aus Odenkirchen, als er um 12.10 Uhr den Stapper Weg in Richtung Geistenbeck befuhr. An der Einmündung Stapper Weg/ Im Flachsfeld übersah ihn eine 79-jährige Autofahrerin, die nach links auf den Stapper Weg einbog. Trotz sofort eingeleiteter Vollbremsung und eines Ausweichmanövers konnte der Motorradpolizist einen Zusammenstoß nicht vermeiden und stürzte auf die Fahrbahn. Er wurde leicht verletzt und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. (ha)

