POL-MG: Auto überrollt Mann und verletzt ihn schwer

Mönchengladbach (ots) - Ein 40-jähriger Mönchengladbacher ist am Donnerstag (06.12.2018) gegen 9.45 Uhr auf der Espenstraße von seinem Ford Mondeo überrollt worden. Der Mann kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Das Auto rollte aus derzeit ungeklärter Ursache auf der leicht abschüssigen Straße schräg rückwärts über den Gehweg auf eine Rasenfläche und kam an einer Hauswand zum Stillstand. Die genauen Umstände wie der Mann unter das Auto kam und überrollt wurde sind noch unklar. Diese Fragen sind Gegenstand der Ermittlungen. Der Verletzte konnte noch nicht zum Unfallgeschehen angehört werden. Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden haben sich bis jetzt nicht ergeben. Zeugen sollen sich bei der Polizei Mönchengladbach unter Telefon 02161/29-0 melden.(wr)

