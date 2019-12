Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Radfahrer leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Montag, gegen 06:40 Uhr, befuhr ein 41-jähriger Fahrradfahrer aus Recklinghausen die Bergstraße auf dem Radweg in Richtung Hüls. Ein 70-jähriger Schulbusfahrer aus Marl wollte aus dem Kreisverkehr in die Otto-Wels-Straße einbiegen. Hier kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Radfahrer verletzte sich leicht. Ob Sachschaden entstanden ist konnte vor Ort nicht festgestellt werden.

