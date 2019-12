Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Vier Schwerverletzte nach Unfall

Recklinghausen (ots)

Am Montag, um 12:45 Uhr, fuhr eine 32-jährige Autofahrerin aus Recklinghausen mit ihrer Beifahrerin (64, Recklinghausen) auf der alten Grenzstraße. Von hier aus wollte sie in die Merveldtstraße einbiegen. Auf der Merveldtstraße fuhr eine 40-jährige Autofahrerin aus Waltrop mit ihrer Beifahrerin (39, Recklinghausen) in Richtung Bochumer Straße. Im Bereich der Einmündung kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Alle vier Insassen wurden schwer verletzt. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

