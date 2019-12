Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: 12-Jährige angefahren und geflüchtet

Recklinghausen (ots)

Am Montagnachmittag (16:30 Uhr) überquerte eine 12-Jährige aus Dorsten als Fußgängerin die Voßstraße in Höhe des Südwalls. Auf dem Südwall fuhr eine unbekannte Frau in einem schwarzen Auto. Als sie nach rechts in die Voßstraße einbog touchierte sie mit dem Fahrzeug die 12-Jährige und verletzte sie leicht. Anschließend fuhr sie weiter, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Die Frau konnte nur grob beschrieben werden, als etwa 40 Jahre alt, mit langen glatten grau-blonden Haaren.

Hinweise erbittet das zuständige Verkehrskommissariat unter der 0800 2361 111.

