Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Auffahrunfall im Kreisverkehr

Recklinghausen (ots)

Am Montag, gegen 18:45 Uhr, fuhr ein 23-jähriger Autofahrer aus Herne auf der Wartburgstraße in Richtung Norden. Im Kreisverkehr in Höhe der Straße Schwarzer Weg hielt er an, um einem Fußgänger das Überqueren der Straße zu ermöglichen. Hinter ihm fuhr eine 22-jährige Autofahrerin aus Herne. Sie fuhr auf das Auto des 23-Jährigen auf. Er verletzte sich leicht. An den Fahrzeugen entstand ca. 3.500 Euro Sachschaden.

