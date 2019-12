Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Festnahme wegen Verdacht des versuchten Tankstellenüberfalls

Recklinghausen (ots)

Montag, kurz nach 22 Uhr, wollte ein 33-jähriger Angestellter einer Tankstelle an der Akkoallee den Verkaufsraum verlassen, als er neben der Eingangstür einen Mann sah, der sich neben der Tür versteckt hatte. Da er einen Überfall befürchtete, verschloss er die Tür und rief die Polizei. Bei der Fahndung konnte der Mann, ein 23-jähriger Recklinghäuser, in der Nähe an einer Bushaltestelle angetroffen werden. Er wurde festgenommen und zur Wache gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

