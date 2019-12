Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Überfall auf Fachmarkt für Tierbedarf

Recklinghausen (ots)

Montag, kurz vor 20 Uhr, kam ein maskierter Mann in einen Fachmarkt für Tierbedarf an der Zechenstraße, bedrohte die Angestellten, eine 47-jährige und einen 25-Jährigen, mit einer Schusswaffe und forderte sie auf, die Kasse zu öffnen. Mit erbeutetem Bargeld flüchtete der Täter dann aus dem Geschäft in unbekannte Richtung. Der Täter wird als etwa 25 Jahre alt, 1,80 bis 1,90 Meter groß und schlank beschrieben. Er hatte braune Augen und trug eine schwarze, dicke Winterjacke, eine schwarze Regenhose mit weißen waagerechten Reflektor-Streifen am unteren Beinbereich, schwarze Handschuhe und schwarze Springerstiefel. Er war maskiert mit einer schwarzen Sturmhaube mit Augenlöchern. Hinweise erbittet das Fachkommissariat unter Tel. 0800/2361 111.

