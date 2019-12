Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Ellund - Franzose wollte ausweislose iranische Familie nach Dänemark bringen

Ellund (ots)

Gestern Vormittag wurden durch die dänische Polizei vier Personen in einem französischen Fahrzeug an der Grenze zurückgewiesen und an die Bundespolizei übergeben.

Da nur der Fahrer sich legitimieren konnte und die Mitfahrer ausweislos waren, wurde die Identität mittels erkennungsdienstlicher Behandlung ermittelt. Es handelte sich um eine iranische Familie (Mutter 43 und zwei Kinder im Alter von 10 und 18 Jahren). Der 60-jährige Franzose hatte die Familie in Paris abgeholt und wollte sie nach Dänemark bringen. Dafür sollte er nach eigenen Angaben Benzingeld erhalten.

Der mutmaßliche Schleuser muss nun mit einem Strafverfahren wegen Einschleusen von Ausländern rechnen. Die iranische Familie wurde an das Landesamt für Ausländerangelegenheiten weitergeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell