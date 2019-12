Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel/Dorsten/Herten/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

Sonntag, in der Zeit von 14.30 bis 16.30 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs auf dem Fuchsweg einen geparkten roten Mercedes an und flüchtete. Am Mercedes entstand 2000 Euro Sachschaden.

Dorsten

1000 Euro Sachschaden entstand bei einer Unfallflucht auf der Straße Im Päsken. In der Zeit von Freitag, 18 Uhr bis Samstag 10 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs hier einen geparkten schwarzen Landrover an. Dabei wurde das Fahrzeug vorne rechts beschädigt. Der Verursacher flüchtete.

Freitag, gegen 11.45 Uhr, fuhr der Fahrer eines blauen Transporters auf der Schollbruckstraße rückwärts aus einer Hauseinfahrt und fuhr dabei ein geparktes Auto an. Der Fahrer des Transporters fuhr dann weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1000 Euro zu kümmern.

Herten

In der Zeit von Samstag, 9.30 bis Monmtag, 7.30 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs einen auf der Wismarer Straße geparkten schwarzen Skoda an. Dabei entstand 3000 Euro Sachschaden. Der Verursacher flüchtete.

Bottrop

Heute, gegen 10.30 Uhr, fuhr der Fahrer eines Lastwagen beim Fahrstreifenwechsel auf der Straße Südring einen braunen Audi A6 einer 76-jährigen Bottroperin an. Dabei wurde der Außenspiegel und der rechte Kotflügel des Autos beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf 1100 Euro geschätzt. Der Fahrer des Lastwagen, ein etwa 40 bis 45 Jahre alter Mann mit schwarzen Haaren fuhr weiter.

Hinweise erbitten die Verkehrskommissariate in Gladbeck (für die Städte Dorsten und Bottrop) und Herten (Castrop-Rauxel und Herten) unter Tel. 0800/2361 111.

