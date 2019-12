Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim, BAB 6, Rhein-Neckar-Kreis: Zwei beschädigte Autos nach Lkw-Reifenplatzer

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagabend gegen 21:00 Uhr platzte am Lkw eines 40-Jährigen ein Reifen. Der Lkw-Fahrer fuhr weiter und ließ die komplette Lauffläche seines Reifens auf der linken Fahrspur der Bundesautobahn 6 in Richtung Heilbronn liegen, ohne die Polizei zu verständigen.

Anschließend fuhren eine 36-jährige Ford-Fahrerin und ein 24-Jähriger mit seinem VW über die Reifendecke, wobei ihre Autos jeweils erheblich beschädigt wurden und abgeschleppt werden mussten. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf ca. 11.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Das Verkehrskommissariat Walldorf ermittelt nun gegen den Lkw-Fahrer wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

