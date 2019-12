Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl an/aus Kfz

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Am Freitagabend brachen unbekannte Täter ein Erdgeschossfenster in einem Mehrfamilienhaus an der Baukelstraße auf. Sie entwendeten eine Spielekonsole und flüchteten in unbekannte Richtung.

Bereits am frühen Donnerstagabend brachen unbekannte Täter über die Terrassentür in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Hellen Straße ein. Angaben zur Beute konnten noch nicht gemacht werden.

Über eine aufgehebelte Hintertür gelangten Unbekannte in ein Ladenlokal an der Gladbecker Straße. Der Tatzeitraum wurde mit Donnerstagabend bis Freitagvormittag angegeben. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

In der Nacht zu Montag brachen unbekannte Täter einen schwarzen Mercedes am Kirchhellener Ring auf. An dem Fahrzeug entstand 1.000 Euro Sachschaden. Aus dem Auto entwendeten die Täter die komplette Bordcomputereinheit samt Navigationssystem. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Gladbeck

Am frühen Freitagabend brachen unbekannte Täter eine Wohnungstür an der Heringstraße auf. Sie durchsuchten die Räume und erbeuteten mindestens Bargeld. Ob weitere Beute gemacht wurde, konnte noch nicht ermittelt werden. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Am Sonntag, gegen 03:00 Uhr, schlug mindestens ein unbekannter Täter die Schaufensterscheibe eines Ladenlokals an der Feldhauser Straße ein. Ein Zeuge hatte einen Mann beobachtet, der in die Räume ging. Zwei weitere Männer sollen außerhalb gewartet haben. Genaue Angaben zur Beute konnten noch nicht gemacht werden. An der Scheibe entstand 250 Euro Sachschaden. Die Tatverdächtigen wurden als männlich und dunkel bekleidet beschrieben. Einer der Männer soll sehr jung und schlank gewesen sein.

Herten

In der zweiten Etage eines Mehrfamilienhauses an der Theodor-Heuss-Straße öffneten Unbekannte eine Wohnungstür am Freitagnachmittag. Sie entwendeten Bargeld und flüchteten. An der Tür entstand leichter Sachschaden. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Zwischen Freitagnachmittag und heute vormittag brachen unbekannte Täter in mindestens sechs Gartenlauben in einer Kleingartenanlage an der Elper Straße ein. Unter anderem wurde Werkzeug entwendet. Eine genaue Aufstellung der Beute liegt nicht vor. An den Lauben entstand Sachschaden.

Dorsten

Am Donnerstag, zwischen 15:00 Uhr und 19:00 Uhr, hebelten unbekannte Täter ein Fenster an einem Einfamilienhaus an der Straße Zum Holtberg auf. Das gesamte Haus wurde nach Beute durchsucht. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung mit Schmuck, einer Musikanlage, einem Kaffeevollautomaten, Bargeld und einem Computer. An dem Fenster entstand ca. 1.000 Euro Sachschaden.

Am Donnerstagnachmittag öffneten Unbekannte gewaltsam eine Glasschiebetür an einem Reihenhaus an der Schölerswiese. An der Tür entstand 2.000 Euro Sachschaden. Die Räume durchsuchten die Täter nach Beute. Nach ersten Erkenntnissen wurden Schmuck, Bargeld, ein Fotoapparat, ein Computer und Leuchten entwendet. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Zwischen Sonntagnachmittag und Sonntagabend hebelten unbekannte Täter ein Fenster im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Straße Am Deich auf. Die Räume wurde nach Beute durchsucht. Angaben zur Beute konnten noch nicht gemacht werden.

Am Montagmorgen, gegen 03:30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter an 14 Fahrzeugen auf einem Firmengelände, an der Borkener Straße, Teile der Lichteinrichtung. Zwei Tatverdächtige, bekleidet mit Kapuzenpullovern, flüchteten vom Firmengelände in nördliche Richtung. Weitere Angaben liegen bislang nicht vor.

Recklinghausen

Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen gelangten unbekannte Täter über eine eingeschlagene Scheibe in eine Kirche an der Flutstraße. Unklar ist, ob etwas entwendet wurde. Die Täter entkamen in unbekannte Richtung.

Über ein gewaltsam geöffnetes Esszimmerfenster gelangten unbekannte Täter am Samstag zur Tageszeit in eine Doppelhaushälfte an der Ehlingstraße. Angaben zur Beute konnten noch nicht abschließend gemacht werden. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Bereits am Freitagabend verschafften sich Unbekannte gewaltsam über ein Fenster Zugang zu einer Erdgeschosswohnung an der Winnlohstraße. Als Beute wurden Schmuck, Bargeld und eine Kaffeemaschine entwendet. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Marl

Am Platz der Freiheit öffneten Unkannte am Freitag zur Tageszeit zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus. Aus der ersten Wohnung wurde nichts entwendet. Aus einer zweiten Wohnung konnten Bargeld, eine Armbanduhr und eine Spielekonsole als Beute entwendet werden. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Oer-Erkenschick

Aus dem Ladenlokal eines Friseurs an der Stimbergstraße wurden in der Nacht zu Sonntag Bargeld, Pflegemittel, Extensions und elektrische Geräte entwedent. Die unbekannten Täter hebelten eine Nebeneingangstür auf und gelangten so in die Geschäftsräume. Sie flüchteten in unbekannte Richtung.

Aus einem Vereinsheim an der Esseler Straße entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Freitag einen Beamer, einen Verstärker, eine Musikbox, ein Mischpult und Spirituosen. Räume und Behältnisse wurden zum Teil gewaltsam geöffnet. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Castrop-Rauxel

In der Nacht zu Montag schafften sich unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters Zugang zu einer Schule Am Hügel. Die Räume wurden durchsucht - die Täter flüchteten mit Bargeld in unbekannte Richtung.

An der Wartburgstraße hebelten Unbekannte in der Nacht zu Montag eine Eingangstür zu einem Vereinsheim auf. Entwendet wurden Werkzeug und Nahrungsmittel. Hinweise liegen nicht vor. An der Tür entstand 100 Euro Sachschaden.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800 2361 111.

