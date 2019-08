Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 080819-751: Zwei Grundschulen aufgebrochen

Nümbrecht (ots)

In der Nacht vom 6. auf den 7. August haben Unbekannte in eine offene Ganztagsschule an der Wiesenstraße eingebrochen. Zwischen 20.30 und 08.30 Uhr hebelten die Täter eine Tür zum Kellergeschoss der Schule auf und betraten anschließend Teile des Gebäudes; ob etwas entwendet wurde, konnte bei der Anzeigenaufnahme noch nicht ermittelt werden. Einen weiteren Einbruch in eine Grundschule an der Straße "Am Höchsten" nahm die Polizei am Dienstagmorgen (6. August) auf. Auch hier hatten Unbekannte in den vergangenen Wochen (Tatzeitraum ab 12. Juli) eine Zugangstüre, eine Zwischentür als auch zwei Schranktüren aufgehebelt. Hier bestand die Beute aus einer Spardose mit ca. 30 Euro sowie Süßigkeiten. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990.

