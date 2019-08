Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 080819-749: Einbrecher auch zur Urlaubszeit aktiv - so schützen Sie sich!

Oberbergischer Kreis (ots)

In den Wintermonaten haben Einbrecher üblicherweise Hochsaison - die dunkle Jahreszeit ist ideal, um sich unbemerkt an Häuser anzuschleichen. Aber auch die Urlaubszeit bietet Einbrechern gute Gelegenheiten die Abwesenheit der Bewohner auszunutzen und sich auf Diebestour zu begeben. Allein in den vergangenen zwei Wochen hat die Oberbergische Polizei 14 Wohnungseinbrüche aufgenommen.

Daher ist es ratsam, das Haus oder die Wohnung auch bei urlaubsbedingter Abwesenheit bewohnt erscheinen zu lassen. Bitten Sie zum Beispiel einen Nachbarn die Post aus dem Briefkasten zu holen, Rollläden tagsüber zu öffnen oder auch abends das Licht einzuschalten.

Besonders gefragt ist auch die Aufmerksamkeit der Daheimgebliebenen! Bemerken Sie in Ihrem Wohnumfeld verdächtige Personen oder Fahrzeuge, dann zögern Sie nicht umgehend die Polizei über die Notrufnummer 110 anzurufen.

Ganz entscheidend zur Verhinderung von Einbrüchen sind aber stabile Fenster und Türen. Lärm und Zeit sind die Feinde des Einbrechers, der in der Regel auf eine schnelle Beute aus ist. Mit jeder Sekunde, die ein Einbrecher länger am Tatort verbringt und mit jedem lauten Geräusch beim Aufbrechen von Fenstern oder Türen steigt auch das Entdeckungsrisiko. Daher können Sie mit einer guten technischen Ausstattung die Gefahr deutlich verringern, dass Einbrecher im Falle eines Falles in Ihr Daheim eindringen können.

Doch lassen Sie sich am besten vor einer Umrüstung oder bei der Planung eines Neubaus von der Polizei beraten. Nicht jede Sicherung hält, was der Verkäufer Ihnen womöglich verspricht. In der polizeilichen Beratungsstelle führen Ihnen die Fachleute der Polizei gerne den aktuellen Stand der Technik vor und klären Ihre Fragen. Dieser Service ist im Übrigen kostenlos - Sie müssen nur vorab einen Termin unter der Telefonnummer 02261 8199-880 vereinbaren.

Unter dem Suchwort "Riegel vor!" finden Sie auch im Internet das ausführliche Beratungsangebot der Polizei NRW.

