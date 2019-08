Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 070819-747: Rollator entwendet

Gummersbach (ots)

Ein in der Robertstraße abgestellter Rollator ist von Montag auf Dienstag (5./6. August) gestohlen worden. Die Geschädigte hatte den Rollator gegen 18 Uhr am Montag vor dem Haus abgestellt. Als die auf die Gehhilfe angewiesene Frau um 7 Uhr am Dienstmorgen zum Abstellort zurückkehrte, war der Rollator verschwunden. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

