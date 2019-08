Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 070819-746: Tageswohnungseinbruch in Engelskirchen-Loope

Engelskirchen (ots)

Zwischen 13 und 22 Uhr sind Unbekannte am Dienstag (6. August) in ein Wohnhaus in Engelskirchen-Loope eingebrochen. Zugang zu der am Lüdenbacher Weg gelegenen Wohnung verschafften sich die Täter über eine Terrassentüre, deren Sicherung sie mit einem Hebelwerkzeug überwinden konnten. Mit einem Möbeltresor und einer Geldkassette als Beute konnten sie im Anschluss unerkannt entkommen. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

