Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unter Drogen unterwegs

Bocholt (ots)

Drogen im Blut und im Auto - eine Kombination, die am Sonntag für einen 30 Jahre alten Autofahrer in Bocholt zum vorzeitigen Ende seiner Fahrt führte. Polizeibeamte hatten den Mann gegen Abend auf der Hamalandstraße kontrolliert. Ein Test schlug bei ihm positiv an auf den Cannabis-Wirkstoff THC. Darüber hinaus fanden die Beamten bei ihm und bei seiner 26-jährigen Begleiterin jeweils mehrere Gramm der Droge. Ein Arzt entnahm dem Fahrer in der Polizeiwache Bocholt eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können. Die Polizeibeamten stellten die gefundenen Drogen sicher, fertigten Strafanzeigen und untersagten die Weiterfahrt.

