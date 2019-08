Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 070819-748: Einbruch in ehemaliges Autohaus

Bergneustadt (ots)

In ein ehemaliges Autohaus an der Kölner Straße sind Unbekannte am Sonntagmorgen (4. August) eingestiegen. Dazu schlugen sie zunächst eine aus einer Holzkonstruktion bestehende Außenwand ein und stahlen im Anschluss aus dem Gebäude Werkzeug und Zubehörteile. Nach bisherigen Ermittlungen dürfte sich der Einbruch etwa zwischen fünf und sechs Uhr ereignet haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell