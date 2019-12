Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: 9-Jähriger Fußgänger angefahren

Recklinghausen (ots)

Am Montag, gegen 07:30 Uhr, überquerte ein 9-Jähriger aus Marl zusammen mit seiner Mutter eine Fußgängerampel über die Bahnhofstraße in Richtung Norden. Ein 33-jähriger Autofahrer aus Marl wollte von der Gräwenkolkstraße nach links in die Bahnhofstraße einbiegen. Dabei stieß er mit dem 9-Jährigen zusammen. Das Kind wurde bei Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. An dem Auto entstand nur leichter Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell