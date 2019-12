Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Feuer auf einem Bauernhof in Rade bei Hohenwestedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde)

Rendsburg (ots)

Gegen 14:00Uhr, am Samstag 28.12.2019, wurden die Feuerwehren Tappendorf/Rade und Hohenwestedt zu einem Feuer auf einem Bauernhof in Rade alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Wehr stand ein Strohhaufen in einem Tierstall in Flammen. Die Tiere konnten rechtzeitig aus dem Stall gerettet werden, so dass die Feuerwehren aus Tappendorf/Rade und Hohenwestedt das Feuer schnell löschen konnten. Eingesetzt waren ca. 60 Feuerwehrleute. Nach ca. 1 Stunde war der Einsatz beendet. Es wurden weder Mensch noch Tier verletzt. Zur Schadensursache- und höhe kann zum jetzigen Zeitpunkt keine Angabe gemacht werden.

