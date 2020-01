Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesenbach (Rhein-Neckar-Kreis) - Zimmerbrand in denkmalgeschütztem Gebäude

Wiesenbach (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 19.45 Uhr wurde über Notruf eine Rauchentwicklung in einem Anwesen in Wiesenbach, Langenzell, gemeldet. Bei Eintreffen der Rettungskräfte stellten diese einen Zimmerbrand im ersten Obergeschoss eines unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes aus dem 19. Jahrhundert fest. Der 66-jährige Bewohner des Zimmers befand sich zu dem Zeitpunkt nicht im Haus. Durch die Feuerwehren aus Wiesenbach, Bammental und Neckargemünd, welche insgesamt mit 47 Mann vor Ort waren, konnte der Brand gelöscht werden. Dieser brach im Bereich eines Holzofenkamins aus, die genaue Ursache ist bisher unbekannt. Es wurde niemand verletzt. An dem Gebäude entstand ein Schaden von circa 100.000 Euro. Die insgesamt drei Bewohner kamen bei Bekannten unter. Weitere Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Neckargemünd geführt.

